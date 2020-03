Confinement : qu’en est-il des gardes alternées ? © D.R. Société Monique Baus

Après une première vague de mesures, la semaine précédente, un renforcement des restrictions de déplacement est entré en vigueur le mercredi 18 mars et on attend une nouvelle communication du Conseil national de sécurité ce vendredi 27. Qu’en est-il des gardes alternées ? La Ligue des familles rapporte que plus les mesures deviennent sévères, plus nombreux sont les parents à s’interroger.