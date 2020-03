"Il n’existe pas de traitement ou de vaccin contre le coronavirus. Boostez votre résistance via une alimentation saine et variée et buvez beaucoup d’eau !", conseille le SPF Santé publique. Qui dit se nourrir correctement, dit s’approvisionner et donc faire des courses. Or, comme le rappelait le médecin et animateur Michel Cymes cette semaine sur les ondes de RTL France, "chaque fois que vous sortez de votre domicile, vous augmentez le risque d’importer le virus à la maison dès lors que vous y revenez". Voici donc quelques conseils pour faire ses courses en sécurité.

1. Utiliser ses propres sacs de courses

Aux petits achats quotidiens qui multiplient les interactions avec l’extérieur, choisissez plutôt de remplir le frigo une bonne fois par semaine, de préférence seul(e). Et, si possible, à des moments plus calmes de la journée. Veillez aussi à emporter vos propres sacs et cabas. Certains supermarchés imposent toutefois de prendre un caddie afin de respecter la distance d’1,5 m entre chaque client. Dans ce cas, pensez à désinfecter la barre du chariot à l’aide d’une lingette ou d’un gel hydroalcoolique.

À l’intérieur du magasin, le risque de contamination n’est pas excessif, mais il n’est pas nul non plus. Il existe dès lors qu’un client qui est infecté a touché des fruits ou autres légumes dans les étalages, ouvert la porte d’un réfrigérateur… Cela étant, porter des gants est "une fausse bonne idée", souligne le SPF Santé publique, car, en se sentant protégé, on peut en oublier d’avoir été potentiellement en contact avec le virus et se toucher le visage (bouche, narines, yeux), voie par laquelle peut se transmettre le Covid-19. Quant au masque, si vous êtes en bonne santé, l’OMS recommande de ne l’utiliser que "si vous vous occupez d’une personne présumée infectée par le 2019-nCoV".

Si vous faites livrer vos courses, les règles d’hygiène prévalent également pour les livreurs. Récupérez vos achats à la porte d’entrée plutôt qu’à l’intérieur.

2. Préférer le paiement sans contact

Si vous réglez vos courses en espèces, évitez tout contact direct avec le caissier. Essayez néanmoins de privilégier le paiement électronique, voire sans contact afin de ne pas toucher le terminal en composant votre code.

3. Se laver les mains en rentrant chez soi

Dès votre retour, lavez-vous directement et rigoureusement les mains, à l’eau et au savon, entre 40 et 60 secondes, sans oublier les pouces et les poignets.

4. Tout nettoyer à l’eau et au savon

C’est un automatisme pour nombre d’entre nous : lorsqu’on rentre du supermarché, on dépose ses sacs de courses sur la table de cuisine ou le plan de travail. Des surfaces qui sont en contact avec des aliments, de la vaisselle… À proscrire désormais. Laissez donc vos sacs au sol. Commencez par ranger les produits frais (beurre, yaourts…) et surgelés. Le reste, laissez-le dans les sacs. Il est conseillé de ne pas y toucher pendant quelques heures, environ trois ou quatre. Pourquoi ? Selon une récente étude du National Institute of Health , le virus pourrait survivre jusqu’à 72 heures sur du plastique et de l’acier inoxydable, et 24 heures sur du carton. Toutefois, on sait que la "force" du pathogène régresse avec le temps en fonction des surfaces, ce qui signifie que le virus peut rester 4 heures sur du carton et moins de 8 heures sur du plastique. Pensez donc à ôter, lorsque c’est possible, tous les emballages des produits et à les jeter. Quant aux "emballages non poreux tels que le plastique, le verre et le métal, nettoyez-les à l’eau et au savon avant de les stocker", recommande Test-Achats. Même traitement pour les fruits et légumes : rincez-les à l’eau et au savon. Et épluchez-les avant de les consommer. Enfin, vos achats rangés, nettoyez à l’eau et au savon toutes les surfaces avec lesquelles ils ont été en contact ainsi que vos sacs de courses.