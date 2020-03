Les évêques du pays appellent lundi leurs paroisses à se joindre aux marques de gratitude envers les personnes qui luttent contre l'épidémie de coronavirus.

Elles peuvent faire sonner les cloches ou allumer des bougies devant leur fenêtre.

Les paroisses qui en ont la possibilité sont invitées à faire sonner les cloches chaque soir pendant deux minutes à 20h00, grâce à une programmation électronique ou une personne disponible, précise l'évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville.

Les fidèles sont, eux, appelés à allumer une bougie ou applaudir à leur fenêtre pour remercier les médecins, infirmières et infirmiers, services de police et d'urgence, politiques et administrations engagés contre le virus.

Les évêques demandent de sonner les cloches de l'angélus plutôt que celles des fêtes.