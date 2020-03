La Belgique compte désormais 4.138 personnes hospitalisées des suites de complications liées au coronavirus. Parmi celles-ci, 867 patients se trouvent aux soins intensifs. Si la situation commence à être compliquée dans certains hôpitaux, la ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) s'est montrée optimiste ce lundi 30 mars. "Nous sommes sûrs que nous pourrons traiter tous les patients", a-t-elle décrété au micro de RTL. La libérale flamande a toutefois regretté de voir certains jeunes aux soins intensifs. "C'est dommage de voir ces jeunes aux soins intensifs, a-t-elle expliqué. C'est eux qui ont rigolé des mesures que nous avons prises face au coronavirus".



Actuellement, selon Maggie De Block, 80% de la population reste à la maison. "C'est bien, mais on peut mieux faire", a estimé la ministre.



Elle est revenue ensuite sur un autre problème qui préoccupe le gouvernement depuis le début de l'épidémie: la pénurie de masques. "La semaine passée, on a distribué 20 millions de masques dont un million de FFP 2 mais c’est vrai qu’il y a une demande grandissante et on est toujours à la recherche de plus de masques", a relayé la libérale flamande sur les ondes de RTL.

Maggie De Block s'est également exprimée sur les propos qu'elle a tenus au préalable sur le coronavirus, le comparant à une simple grippe. "On a toujours suivi les scientifiques et tous nous disent qu'on a vraiment pensé que ce n'était qu'une grippe. Mais maintenant on se rend compte que c'est beaucoup plus contagieux, s'est-elle justifiée. C'est important quand c'est un nouveau virus de tirer les conclusions après et pas avant".

"J'espère que la situation dans les hôpitaux s'améliorera dans les semaines à venir", a-t-elle conclu.