Les kits de tests envoyés aux maisons de repos et de soins afin de tester aussi bien le personnel que les résidents comprenaient des modes d'emploi qui ne correspondaient pas aux écouvillons destinés à réaliser ceux-ci, rapporte jeudi la VRT.

L'information a été confirmée par l'agence flamande en charge des soins de santé. L'Agence, qui n'était pas responsable de la distribution des kits et des manuels, a entre-temps commencé à distribuer les modes d'emploi corrects dans les maisons de repos du nord du pays.

Les manuels qui accompagnaient les kits de prélèvement livrés aux maisons de repos et de soins néerlandophones ne concernaient ainsi que les écouvillons destinés à réaliser un prélèvement nasal. Les écouvillons destinés à prélever des échantillons dans la gorge sont un peu plus volumineux. Plusieurs maisons de repos et de soins ont ainsi arrêté de procéder aux tests.

Le ministre Philippe De Backer (Open VLD) avaient promis de fournir aux maisons de repos 20.000 tests dont près de 11.000 rien que pour la Flandre.

"Nous avons signalé le problème au groupe de travail fédéral 'testing'", explique le porte-parole de l'Agence flamande en charge des soins de santé. "De cette manière, ils peuvent fournir ainsi les modes d'emploi corrects aux maisons de repos bruxelloises et wallonnes. Nous avons commencer à distribuer les versions correctes en Flandre."