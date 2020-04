Les services de renseignement belges mettent en garde contre la diffusion de fausses informations sur le Covid-29 par des groupes extrémistes ou des pays, principalement la Russie, qui sont accusés de vouloir affaiblir l’Europe et de diviser son opinion publique.

Dans le collimateur de la Sûreté de l’Etat et du SGRS, son homologue militaire, figurent notamment des groupuscules d’extrême-droite qui " diffusent des théories du complot par le biais des médias sociaux " et tentent de "monter certains groupes de la population les uns contre les autres dans le but de saper l’autorité du gouvernement belge et du monde médical" , affirment les deux services dans une note commune publiée mardi et diffusée sur le site internet de la Sûreté de l'Etat.