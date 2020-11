Pour l’heure, cette stratégie reposait essentiellement sur des tests PCR, lesquels sont fiables mais nécessitent une analyse en laboratoire. Des laboratoires qui se sont retrouvés débordés, au point que la stratégie initiale avait dû être révisée, réservant le test PCR aux seules personnes symptomatiques. Et si les laboratoires sont désormais épaulés par une plateforme bis composée de laboratoires universitaires, il semble bien que la Task Force Testing menée par le professeur Herman Goossens, chargée de réfléchir à des protocoles permettant de mettre en place une stratégie de testing durable, ait validé l’utilisation de tests antigéniques rapides, en plus des PCR.

“Sur la base d’une consultation intensive au sein de la Task Force Testing, le Commissariat corona a soumis une proposition de stratégie visant à intégrer les tests antigéniques dans la politique de test belge”, explique un communiqué de presse du cabinet du commissaire Pedro Facon. “Cette étape devrait également permettre de réduire légèrement la pression sur la capacité de tests PCR. La capacité ainsi libérée et celle qui sera créée en plus pourront être utilisées pour des groupes cibles spécifiques […] À l’avenir, ces tests permettront également de trouver un meilleur équilibre entre le contrôle de l’épidémie, la sauvegarde des libertés et la continuité des activités économiques.”

Moins fiables que les tests PCR, les tests antigènes n’étaient pas franchement envisagés jusque-là, cette technique étant moins coûteuse que les tests PCR, mais aussi moins fiable. Mais la récente flambée épidémique a semble-t-il tranché la question, d’autant que l’agence du médicament (AFMPS) avait, en début de semaine, publié une liste de tests antigéniques rapides qui répondraient selon le Commissariat aux critères de qualité souhaités.

Si les modalités de distribution et de remboursement ne sont pour l’heure pas connues, on sait où ces tests seront utilisés dans un premier temps : “Pour le diagnostic des patients présentant des symptômes de Covid-19 qui se présentent dans les services d’urgence des hôpitaux généraux et universitaires, dans les centres de triage et de prélèvement d’échantillons, dans les cabinets médicaux.” Ces tests antigéniques sont également préconisés pour “le screening des personnes avec et sans symptômes dans le cadre d’une enquête de cluster au sein de collectivités […] (la police, les pompiers, etc.), pour la continuité de l’enseignement, des services de garde d’enfants et d’accueil, de l’aide à la jeunesse” ainsi que “pour la continuité des secteurs et des entreprises essentiels”.

Pas encore dans les maisons de repos

Ces tests antigéniques rapides seront-ils utilisés dans les maisons de repos ? Il semble que cela doive attendre un peu : “Actuellement, il est uniquement recommandé d’utiliser les tests antigéniques rapides dans les collectivités présentant un profil de risque faible, c’est-à-dire pas encore dans les maisons de repos ou les institutions de soins pour lesquels les tests PCR restent la référence”, explicite le communiqué, où l’on apprend également que les tests salivaires développés par l’ULiège ne devraient pas être intégrés à la stratégie fédérale pour le moment, mais évalués en tant que projet pilote avant éventuellement de se voir généralisés.

Enfin, la politique de dépistage préventif pour le personnel des institutions de soins, et qui avait été suspendu mi-octobre, devrait reprendre sous peu.