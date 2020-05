Coronavirus: "On se focalise sur l’application mais le traçage manuel est plus problématique" © BELGA Société05:28 Maryam Benayad

La saga du traçage des personnes infectées par le coronavirus ne finit pas de faire réagir.Alors que les balises légales d’une potentielle application prennent tout doucement forme – une résolution dans ce sens doit être votée ce jeudi en plénière – le traçage manuel pose de plus en plus question, notamment sur le plan légal. Après une phase test entamée le 4 mai, le système, basé sur le dispositif de call-center, démarre déjà ce lundi. Mais selon de nombreux députés, le traçage manuel serait bien plus intrusif et risqué que le traçage via une application.