Quatre résidents de la maison de repos De Groene Verte à Houthulst, en Flandre occidentale, sont décédés, a annoncé lundi l'établissement sur sa page Facebook. Un foyer de contamination par la variante britannique du coronavirus y a été détecté. Des membres du personnel ont aussi été infectés. Au total, 62 résidents, 39 employés et 9 personnes dans les habitations avec assistance ont été testés positifs au coronavirus. Les résidents sont issus de deux départements différents.

Etant donné que de nombreux membres du personnel sont contaminés, la maison de repos a fait appel à du personnel infirmier et à des professionnels de la santé externes. A partir de mardi, deux personnes de la Défense viendront également apporter leur aide.

Une réunion de crise se tient ce lundi pour examiner si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Si l'épidémie semble se concentrer sur la maison de repos, une équipe de l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA) va massivement dépister mardi dans les écoles de la commune, grâce à des tests rapides, a indiqué le porte-parole du ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts. L'opération pourra être étendue aux communes voisines si des foyers y apparaissent.

Des tests rapides seront également déployés dans des écoles des provinces d'Anvers et de Limbourg. Il s'agit notamment des écoles anversoises d'Edegem et Kontich, où des cas de contamination à la variante britannique ont été détectés. Les élèves, le corps enseignant et leurs proches doivent respecter une quarantaine de dix jours. Au Limbourg, des tests seront réalisés dans les communes frontalières, certains enfants fréquentant les écoles néerlandaises.