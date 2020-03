Quelques comportements marginaux et surmédiatisés ont entraîné un rush sur le papier hygiénique.

La merveilleuse histoire du papier toilette industriel remonte à la seconde moitié du 19e, son heure de gloire, à la semaine dernière. Mi-février, la propagation du Covid-19 en dehors des frontières chinoises et son explosion au sein même du pays a commencé à générer des réactions guidées par l'anxiété. Les résidents de certains pays voisins se sont mis à faire des réserves, notamment les habitants de Hong Kong, où l'on a rapporté les premiers achats massifs de denrées de première nécessité, dont des quantités astronomiques de papier molletonné.

À l'époque, déjà, La BBC rapporte le vol d'une cargaison entière du produit tant convoité par les triades, qui flairent les bonnes opportunités. Le Belge, lui, ne s'emballe pas encore, il ne sent pas vraiment concerné. Mais trois semaines plus tard, alors que la pandémie se précise à l'échelon international, trois sympathiques demoiselles se collent généreusement des mains en pleine figure dans un magasin de Sydney pour s'approprier un caddy bourré de papier hygiénique. Un client filme le pugilat, et en moins de deux jours, la fameuse vidéo fait le tour du monde qui panique littéralement à l'idée d'être au bout du rouleau.