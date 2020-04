La première phase de déconfinement commencera bien le 4 mai, a annoncé mercredi la Première ministre, Sophie Wilmès, dans un communiqué diffusé au cours d'une réunion rassemblant le gouvernement fédéral, les ministres-présidents et le Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy (GEES).

Selon ces experts, "l'évolution actuelle de l'épidémie du covid-19 permet d'activer le 4 mai, comme prévu, la phase 1A du plan belge de déconfinement", indique le communiqué. Les experts insistent pour que les "mesures de protection, de testing et de tracing soient opérationnelles le plus rapidement possible". L'arrêté royal qui contient les mesures liées à cette phase sera publié jeudi.