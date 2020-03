Les Evêques de Belgique ont décidé de reporter les célébrations de confirmation et des premières communions prévues entre Pâques et la Pentecôte, à cause de l'épidémie de coronavirus, annoncent-ils lundi. Les confirmations sont reportées aux mois de septembre ou d'octobre, tandis que les premières communions auront lieu lors de la prochaine année scolaire. Chaque diocèse proposera des dispositions en fonction de sa situation spécifique et en assurera la communication, précisent les Evêques de Belgique.

"Les raisons de ce report sont évidentes", expliquent-ils. "Même en cas d'assouplissement des mesures actuelles, le gouvernement ne permettra pas les célébrations religieuses avec une assistance nombreuse composée de familles et de générations différentes, dont des grands-parents."

L'organisation des confirmations en juin n'est par ailleurs pas opportune car les enfants devront alors tout mettre en oeuvre pour la réussite de leur année scolaire, ajoutent les Evêques de Belgique.