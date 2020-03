Un site web rassemble les propositions d'aide aux résidents et membres du personnel des maisons de repos et de soins, pour éviter d'accroître la charge de travail des soignants, annonce mardi Senior Living Group, un grand groupe du secteur.

De nombreux bénévoles se présentent en ces temps d'épidémie du coronavirus, par exemple des soignants retraités, explique le groupe à l'initiative du site. Des enfants offrent aussi des bricolages réconfortants et d'autres personnes se proposent pour le transport. Le chocolatier Leonidas a fait don d'une tonne et demie de pralines et la firme Hego Mobile a pour sa part offert 3.000 gaufres.

Le site www.nosresidents.be permet de localiser la maison de repos et de soins la plus proche. Les gens peuvent y proposer leurs messages, attentions et initiatives. L'équipe centrale prend ensuite contact avec l'établissement concerné pour lancer l'initiative et en assurer le suivi.