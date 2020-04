Une application de traçage prend tout doucement forme: "nous essayons de cartographier l’étendue de la pandémie" © Shutterstock Société Maryam Benayad

" Data against corona task force " : le nom paraît barbare mais l’objectif de l’équipe qui compose cette unité est clair : lutter contre le covid grâce au data et aux outils numériques.Cette task force, menée notamment par le ministre Philippe de Backer (Open VLD), a été lancée mi-mars en vue de mettre au point une stratégie digitale de lutte contre le coronavirus. “ Nous avons très vite compris que nous avions besoin des technologies et du data pour, tout d’abord, comprendre comment se propage la pandémie en Belgique”, explique Philippe De Backer.