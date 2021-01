Alors que les contaminations repartent à la hausse, le nombre de décès en Belgique a franchi un triste seuil ce dimanche. Depuis le début de l'épidémie, 20.038 personnes sont décédées en raison d'une infection au coronavirus, a indiqué Sciensano

La campagne de vaccination a débuté fin décembre dans les maisons de repos et le gouvernement veut que la couverture vaccinale s'accélère à partir du mois de février. Pour l’épidémiologiste Yves Coppieters, avec "100.000 personnes à risque vaccinées, environ 10 décès pourraient être évités".

Le Professeur de santé publique à l'ULB a insisté, dans un post Twitter, sur l'importance de vacciner rapidement la population à risque afin d'éviter les cas graves de la maladie.

"Avec l’incidence actuelle, pour 100.000 personnes à risque vaccinées, on éviterait +/- 10 décès Covid-19. La rapidité de la vaccination et l’utilisation des doses disponibles pourront avoir un vrai impact sur les situations les plus graves et le nombre de syndromes «post-Covid»", a-t-il écrit sur le réseau social.

Le chemin semble encore long. A l'heure actuelle, près de 14.000 personnes ont déjà reçu une 1ère dose du vaccin en Wallonie. Il faut avoir reçu les deux doses pour être totalement protégé contre la maladie.