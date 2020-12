Comme le Covid-19, la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce week-end est virale. On y voit une petite fille âgée de 5 ans déambuler joyeusement sur un chemin enneigé et volontairement renversée par un cycliste qui passant à côté d’elle lui donne un coup de genou, la faisant tomber.

Les faits ont eu lieu le jour de Noël, peu après 15 heures, sur un chemin dans les environs de la Baraque Michel, à Jalhay, dans les Hautes Fagnes.

Depuis, cette vidéo été partagée plus de 15 .000 fois et a suscité un tsunami d’indignation… L’onde de choc a été telle que le parquet de Verviers a même décidé de lancer un appel à témoins. Manifestement ce dernier a porté ses fruits puisque le cycliste a pris contact avec la police avant d’être pris en charge par la police pour audition. A l'issue de celle-ci, il a reçu une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, indiquent nos confrères de la DH. Selon le code pénal, il y sera poursuivi pour coups volontaires sur mineur d'âge. Il risque jusqu'à un an de prison.