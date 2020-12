Le vendredi 25 décembre, jour de Noël, vers 15 h 08, un cycliste a donné un coup de genou à une fille de 5 ans sur un chemin dans les environs de la Baraque Michel, à Jalhay, dans les Hautes Fagnes, à l’est de la province de Liège.

La petite fille se promenait avec sa famille quand un cycliste voulant les dépasser l’a poussé avec son genou, ce qui a fait tomber la fillette par terre. La scène, filmée par le père de la petite fille, a été diffusée sur les réseaux sociaux. Une vidéo vue par des milliers d’internautes, partagée plus de 13 000 fois, et qui a suscité une vague d’indignation. À la suite de la collision, Patrick Mpasa, le papa de la fillette, a déposé plainte auprès de la police, et a emmené sa fille aux urgences. Les parents craignaient une éventuelle fracture, mais, fort heureusement, il n’en est rien.

Ce dimanche, un coup de fil a été échangé entre le cycliste et le papa de la petite fille. "La personne a appelé en privé sans s’identifier", relate Patrick Mpasa, "il nous a demandé de retirer la plainte. Nous lui avons arraché un semblant d’excuses. Mais pas de remords. Je ne retire pas ma plainte."

En outre, à la demande du parquet de Liège division Verviers, la police fédérale a lancé dimanche en fin de journée un avis de recherche. "Les enquêteurs demandent à toute personne qui aurait des informations sur ce fait de prendre contact avec les services de police. Il est aussi demandé à ce cycliste de se manifester", relataient les forces de l’ordre dans cet avis de recherche.

Un homme s’identifiant comme le cycliste a appelé la police

Dimanche en soirée, nous avons appris qu’un homme s’identifiant comme le cycliste en question a contacté de lui-même la police.