Plutôt pro-européens, ils ont de moins en moins confiance dans les partis.

La Commission européenne a publié, jeudi, les résultats de l’enquête Eurobaromètre Standard 92 réalisée, en Belgique, entre le 14 et le 25 novembre 2019 (avant le Brexit).

Les citoyens ont été invités à s’exprimer à propos de leur situation personnelle, de la situation socio-économique de leur pays mais aussi des priorités de l’Union européenne (UE) et de leur rapport à l’UE. Les résultats de l’enquête démontrent que les principales préoccupations des Belges sont le coût de la vie, les questions environnementales, climatiques et énergétiques et l’immigration.

Le coût de la vie est, de loin, le premier enjeu cité : il l’est par 36 % des sondés belges et 31 % des personnes interrogées dans l’ensemble de l’Union.

Progression importante

Les questions d’environnement, de climat et d’énergie représentent également un enjeu souvent cité. C’est également l’enjeu qui a connu la progression la plus importante chez les citoyens belges. Ils sont 22 % (+2 points par rapport au printemps 2019) à s’en soucier alors que la moyenne européenne est de 21 %.

Enfin, l’immigration demeure un enjeu très important chez les Belges : la question en préoccupe 26 % contre 17 % pour la moyenne européenne.

Les Belges interrogés sont moins satisfaits du fonctionnement de la démocratie en Belgique qu’ils ne l’étaient avant les élections de mai 2019.

La confiance qu’ils ont dans les institutions politiques nationales est relativement moins élevée et elle est nettement plus faible concernant les partis politiques.

Par ailleurs, les sondés sont plutôt confiants dans l’Union européenne (leur taux de confiance est de 49 % pour une moyenne de 45 %).

Ils sont particulièrement favorables à plusieurs politiques européennes importantes, notamment l’union économique et monétaire européenne et sont très nombreux à se sentir citoyens de l’UE.

Ce taux d’appartenance est de 81 % contre une moyenne de 72 %. Ils sont néanmoins plus nombreux qu’au printemps à penser que leur voix ne compte pas dans l’UE.

Enfin, la confiance que les Belges accordent aux médias traditionnels est bien plus élevée (radio, 71 % ; télévision, 67 % ; presse, 63 %) que pour les nouveaux médias (Internet, 40 % ; réseaux sociaux, 24 %).