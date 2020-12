En temps normal, les réveillons de Noël et de Nouvel An sont la porte ouverte à tous les excès. Mais l’insouciance des dernières festivités laisse aujourd’hui place à des restrictions bien moins joyeuses. Voici un petit rappel des règles auxquelles il faudra se tenir.

1. La bulle de Noël

La règle est la même que celle appliquée les autres jours : vous n’aurez le droit d’inviter qu’une seule personne à votre tablée si les festivités se font en intérieur. Petite exception toutefois pour les personnes isolées qui pourront inviter deux personnes simultanément. Par contre, si les festivités se trouvent à l’extérieur (dans un jardin par exemple), vous pourrez vous retrouver à quatre, enfants de moins de 12 ans non compris, autour d’un petit feu, avec une distance de sécurité d’1,5 mètre.

2. Le couvre-feu

Il est différent selon les régions. En Flandre, la règle ne change pas : le couvre-feu entrera en vigueur de minuit à 6 h du matin. En Wallonie, où le couvre-feu débute à 22 h, il sera repoussé à minuit pour les réveillons de Noël et Nouvel An. À Bruxelles par contre, pas de changement : il restera en vigueur entre 22 h et 6 h du matin. Cela signifie donc qu’un couple de Wallons qui se rendrait chez une personne isolée à Bruxelles devrait la quitter vers 21 h 45 pour quitter la capitale avant 22 h.

3. Les maisons de repos

Actuellement, chaque résident peut recevoir deux personnes et changer de binôme toutes les deux semaines. Pour cette fin d’année, les résidents pourront changer de binôme chaque semaine jusqu’au 11 janvier.

4. Les courses

S’il vous reste quelques courses à faire pour votre repas, il faudra les faire seuls et pendant maximum 30 minutes. Vu l’affluence attendue ce jeudi, il faudra encore plus que d’habitude, veillez à respecter la règle.

5. La messe de Noël

Si vous comptiez célébrer Noël à la messe, sachez que seules 15 personnes seront autorisées, prêtre et assistants y compris. Bref, quasiment impossible d’y assister cette année.