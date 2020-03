Alors que l’épidémie de coronavirus poursuit son évolution en Belgique, avec d’importantes disparités géographiques - le Limbourg, la province d’Anvers et la province de Hainaut sont les plus touchés -, qu’en est-il sur le terrain en termes de capacité d’accueil, présent et à venir, du flux de patients souffrant du Covid-19 ? Coup de sonde dans le Hainaut.