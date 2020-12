Les jeunes de moins de 18 ans ne seront pas vaccinés en priorité, des études cliniques sont en effet en cours.

Depuis le début de la pandémie, le coronavirus soulève de nombreuses questions autour de la contamination et surtout de la contagiosité des enfants. S’ils sont moins gravement touchés par le nouveau coronavirus, pour des raisons encore mystérieuses, ils peuvent néanmoins être infectés et les formes sévères ne sont pas à exclure, même si elles restent très rares. Et si la stratégie de vaccination et les groupes prioritaires sont désormais connus en Belgique, la première campagne de vaccination ne visera pas les enfants dans un premier temps.



(...)