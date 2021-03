Un collectif d’universitaires réclame une gestion plus rationnelle de la crise : "On prend un tas de mesures de précaution sans toujours les fonder sur des données" Société Laurent Gérard

© BAUWERAERTS DIDIER

Ils sont médecins, mathématiciens, ingénieurs, anthropologue, virologue, etc. Ils sont universitaires, surtout de l’UCLouvain, mais pas seulement (ULB, ULg…). Ils sont environ 25, mais "le club n’est pas fermé", précise Vincent Laborderie (politologue, UCLouvain). Ce collectif d’universitaires, réunis sous la bannière "covidrationnel" et actifs depuis un an pour certains, avait convoqué la presse, mercredi, par vidéoconférence, pour lancer "un appel à un débat ouvert et scientifique autour de la gestion de cette crise".