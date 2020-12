Comme les précédents groupes, le nouveau - dont on ignore encore le nom - sera chargé de suivre l'évolution de l'épidémie, d'évaluer les mesures ou encore de donner son avis sur la stratégie du gouvernement. Toujours selon le quotidien, les experts se sont réunis pour la première fois ce lundi, notamment sur la potentielle réouverture des métiers de contact.

Qui fait partie du nouveau groupe d'experts?

24 personnes composent ce nouvel organe, dont 10 experts issus du monde médical et 6 représentants de Sciensano. Parmi ces experts, on retrouve les porte-parole interfédéraux Yves Van Laethem et Steven Van Gucht. Mais aussi Marc Van Ranst, Niel Hens, Geert Molenberghs, Mathias Dewatripont et Céline Nieuwenhuys.

La présidente n'est autre qu'Erika Vlieghe, cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers. Cette dernière avait claqué la porte du Conseil national de sécurité après une sortie de Jan Jambon sur la bulle de 15.

Voici la liste complète, révélée par nos confrères du Soir.

Les experts médicaux

- Erika Vlieghe (cheffe du Service des maladies infectieuses de l’hôpital universitaire d’Anvers)

- Steven Callens (responsable du département de médecine générale à l’hôpital universitaire de Gand)

- Bénédicte Delaere (cheffe de service clinique à Mont-Godinne)

- Niel Hens (mathématicien à l’Université d’Hasselt)

- Christelle Meuris (infectiologue au CHU de Liège)

- Geert Molenberghs (biostatisticien)

- Pierre Van Damme (épidémiologiste)

- Dimitri Van der Linden (pédiatre infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc)

- Yves Van Laethem (porte-parole interfédéral)

- Marc Van Ranst (virologue à la KUL)

- Un francophone à définir

Les experts issus de la société civile

- Isabelle Aujoulat (professeure à la Faculté de santé publique de l’UCL)

- Philippe Beutels (directeur du centre pour la recherche en santé économique et la modélisation des maladies infectieuses (CHERMID) à l’Université d’Anvers)

- Mathias Dewatripont (professeur d’économie à l’ULB)

- Lode Godderis (professeur en médecine du travail à la KUL)

- Céline Nieuwenhuys (secrétaire générale de la Fédération des services sociaux)

- Maarten Vansteenkiste (professeur de psychologie à l’Université de Gand)

Les représentants des entités fédérées et des autorités sanitaires

- Karin Cormann (responsable du département santé et personnes âgées en communauté germanophone)

- Frédéric Frippiat (spécialiste en maladies infectieuses au CHU de Liège)

- Tinne Lernout (épidémiologiste chez Sciensano)

- Romain Mahieu (médecin responsable de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses à la Cocom)

- Steven Van Gucht (porte-parole interfédéral)

- Dirk Wildemeersch (chef d'équipe du service de Contrôle des infections à l’administration flamande de la Santé)

Un international

Michel Thieren (directeur régional au sein de l’OMS)