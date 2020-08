L'initiative instiguée par le Vlaams Belang et la N-VA vise à répondre aux interrogations qui demeurent après les échauffourées de ce samedi et à trouver des pistes de solution. Le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, est actuellement largement pointé du doigt pour sa gestion de cet événement. Björn Anseeuw (N-VA) a notamment reproché au ministre d'avoir manqué de prévoyance quant à l'afflux de touristes à la Côte. "Nous avons tiré la sonnette d'alarme, a expliqué le député nationaliste. Pourquoi n'avez-vous pas vu cela venir ? Pourquoi avez-vous laissé les choses suivre leur cours ? Vous n'avez rien fait et avez gardé un silence assourdissant. Vous nous laissez étouffer sur la Côte."

De son côté, le PS a appelé Pieter De Crem à sanctionner la violence dans toutes ses formes. "Condamnez la bagarre. Condamnez aussi la gestion disproportionnée, condamnez la violence, mais aussi celle des propos tenus par les forces de l’ordre qui avouent faire du délit de faciès !", a demandé Hervé Rigot (PS). Le député socialiste a estimé qu'il n'était pas concevable que tous les touristes d'un jour se retrouvent punis pour les agissements d'un groupe. "Dire à ceux qui ont un frigobox et qui viennent une journée à la mer, qu’ils ne sont pas les bienvenus: on ne peut pas laisser faire", a fustigé à la Chambre M. Rigot.

Le ministre de l'Intérieur a quant à lui réclamé une punition "ferme et sévère" pour les jeunes responsables des débordements à Blankenberge. Pieter De Crem n'a pas écarté la possibilité d'une "interdiction de lieu, locale ou généralisée à l'ensemble de la Côte" à l'égard des personnes impliquées dans les échauffourées du week-end.