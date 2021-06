L'IRM avait prévenu les Belges ce mardi matin: le temps serait instable dès la fin d'après-midi. Des averses accompagnées d'orages étaient annoncées, et elles sont bien arrivées. Durant la soirée, plusieurs communes wallonnes ont déploré des dégâts, notamment d'impressionnantes inondations.

À Court-Saint-Étienne notamment, des trombes d'eau boueuses dévalaient les rues ce soir, comme le montrent les vidéos ci-dessous et en tête d'article.

Toujours dans le Brabant wallon, la commune d'Orp-Jauche est aussi fortement touchée par les orages de ce mardi. Des internautes ont signalé des routes largement inondées à nos confrères de RTL Info.

La commune de Saint-Ghislain, dans le Hainaut, n'a pas été épargnée non plus, bien que les averses ont été de courte durée. Le temps tout de même de provoquer quelques inondations de caves et de voiries, notamment à cause du débordement des égouts, rapporte SudInfo.

La Flandre a elle aussi été touchée par les intempéries ce mardi. À Rhode-Saint-Genèse, Herne, Léau, Landen (brabant flamand) ou encoreTongres (Limbourg), entre autres, de fortes inondations ont été déplorées également, dès l'après-midi, provoquant notamment de gros ennuis de circulation.

L'ensemble du pays avait été placé en code jaune dès ce matin, mais au vu de la violence des orages à certains endroits du pays, les provinces de Liège, Hainaut, Namur et Luxembourg sont passées en alerte orange en fin d'après-midi.