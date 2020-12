De la finance à la nature, Maryline se mue en coach de vie SociétéPortrait Alice Dive

La pandémie de coronavirus touche chacun d’entre nous d’une manière ou d’une autre. Certains métiers ont dû se réinventer, d’autres ne sont plus possibles. L’occasion peut-être de se remettre en question. "La Libre" a rencontré cinq Belges qui ont changé de vie professionnelle grâce ou à cause de la pandémie. Un changement de vie professionnelle est aussi un changement de vie tout court. Faire d’une crise une opportunité, c’est ce qu’ont fait ces témoins particuliers.



Rencontre avec Maryline. Après un quasi burn-out et un congé maladie, elle profite du confinement pour changer de vie. Elle se rapproche de la nature, pour se reconnecter, et devient coach.