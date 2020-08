Le SPF Affaires étrangères vient de mettre à jour la liste de ses recommandations aux voyageurs. Ainsi les pays concernés par la zone orange restent les mêmes: l'Autriche, la Bulgarie, l'Espagne, la France, la Croatie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie, la Suède, la République Tchèque, le Portugal, la Roumanie, Malte, le Royaume-Uni, la Pologne et la République Tchèque.

Néanmoins, de nouvelles zones dans certains pays viennent elles aussi de passer à l'orange. C'est le cas en Espagne dans la province de Gérone, de Tarragone et à Madrid. Rappelons que la Catalogne, le Pays basque, La Rioja, Estrémadure, Soria, Guadalajara, Castellón, Valence, Murcie et Almeria sont des régions toujours en zone orange.

En France, les départements des Alpes-Maritimes, de Haute-Garonne, des Bouches-du-Rhône, du Gard, Ile-et-Vilaine et de la Sarthe sont maintenant eux-aussi concernés. Pour rappel étaient déjà en zone orange, la région Île de France, le département du Nord, les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, et les départements de la Loire et de Haute-Savoie.

D'autres régions concernées

La situation reste inchangée en Bulgarie ((régions de Severen tsentralen, Yugoiztochen, Yuzhen tsentralen), en Autriche (Haute-Autriche et Vienne), au Pays-bas (provinces de Zélande, de Hollande-Méridionale et de Hollande-Septentrionale), en Pologne (provinces de Petite-Pologne et de Silésie), au Portugal (région de l’Algarve, Région métropolitaine de Lisbonne), en Slovénie (région de Slovénie orientale), en République Tchèque (Prague, Bohême-Centrale, Jihovýchod et Moravie-Silésie), en Suède et au Royaume-Uni (East Midlands, North East & Yorkshire, North West et Irlande du Nord, Pays de Galles).

Par contre, en Croatie les provinces de Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Split-Dalmatie, d’Istrie rejoignent Zagreb en zone orange. En Roumanie, plus de précisions ont été apportées, les régions Vest, București-Ilfov, Nord Est, Nord Vest passent à l'orange.

Une partie de la Croatie passe au rouge

Passe à présent en rouge la province de Vukovar-Syrmia en Croatie, il est donc à présent impossible de se rendre dans cette région. Rappelons que les régions bulgares de Severoiztochen et Yugozapaden; les villes espagnoles de Navarre, Aragon, Barcelone et Lleida; les régions roumaines du Centre, Sud-est, Sud-Munténie et Sud-Ouest Olténie; le département français de la Mayenne; la ville britannique de Leicester et la Région lémanique en Suisse (Vaud, Valais, Genève) sont toujours en zone rouge.

Précisons que la quarantaine n'est pas obligatoire pour les voyageurs en provenance de ces destinations, mais qu'une vigilance accrue est toujours de mise.