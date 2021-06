Het Laatste Nieuws fait savoir ce mercredi matin que de nouvelles recherches sont entreprises pour retrouver Jürgen Conings, ce militaire potentiellement armé et disparu des radars depuis le 17 mai dernier. Depuis, les recherches menées pour le retrouver n'ont pas encore permis de mettre la main sur lui. Mais elles se poursuivent, et nos confrères ont remarqué que l'armée et la police étaient rassemblées aux abords du stade de Genk ce matin.

Les forces de l'ordre ne se sont pas prononcées sur le lieu exact de leurs investigations, mais il se peut que les recherches se focalisent à nouveau sur le parc national de la Haute Campine, entre Genk et Maasmechelen, là où la voiture du fugitif a été retrouvée peu après sa disparition.

Le recours à des chiens détecteurs de cadavre durant les recherches n'indique en rien que les forces de l'ordre recherchent le cadavre de Jürgen Conings. Car nul ne sait actuellement s'il est mort ou toujours vivant.