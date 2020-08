La liste devrait être mise à jour vers 16h sur le site des Affaires étrangères. "Plusieurs régions vont bientôt changer de couleur", a-t-elle indiqué, mettant particulièrement en garde les Belges pour l'Espagne et la Roumanie, "où le niveau de contaminations est très élevé, peut-être même plus que ce qui est mentionné".

Les experts ont tenu à rappeler les règles en vigueur. "Nous vous déconseillons de vous rendre dans une zone orange et il est en principe interdit de voyager dans une zone rouge. Au retour d'une zone rouge, le test et la quarantaine de 14 jours sont obligatoires, a détaillé Frédérique Jacobs, porte-parole interfédérale. Ils sont recommandés au retour d'une zone orange, surtout si vous avez effectué une activité à haut risque (participation à la vie nocturne ou visite familiale). Un certain nombre de régions vont changer de couleurs."