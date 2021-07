De l’eau qui ne s’écoule plus, des odeurs d’égouts qui remontent, des sanitaires qui débordent… À l’origine des problèmes de canalisations, il y a souvent la formation d’un bouchon. Faire appel à un professionnel du débouchage permet d’éviter bien des ennuis.

Tuyaux bouchés, évier ou douche qui ne se vide plus, voire pire, w.c. qui déborde, égout qui refoule ou fosse septique à vidanger… qui n’a jamais été confronté à de tels désagréments domestiques ?

Bien souvent, c’est l’amas de graisses ménagères, de savons, de particules alimentaires diverses ou de cheveux qui occasionne la formation de bouchons.

S’il est bien entendu souvent possible de résoudre de petits problèmes de bouchons grâce à des produits de débouchage disponible dans le commerce, un bouchon inaccessible peut se créer tant dans des canalisations intérieures qu’extérieures, telles que dans un sterfput ou des gouttières. Et là, la situation se corse.

Débouchage en urgence : faire appel à un pro

Pour pouvoir continuer à utiliser ses installations sanitaires, voire pour éviter une véritable catastrophe dans la maison ou au jardin due au refoulement de l’eau, certaines situations nécessitent l’intervention rapide d’un professionnel .

Équipé de matériel de nettoyage à haute pression, d’un furet électrique et d’une caméra endoscopique, le professionnel du débouchage est en mesure de venir à bout des bouchons les plus récalcitrants.

En outre, en qualité de professionnel, il jouit des compétences nécessaires pour éviter une éventuelle détérioration des installations due à une mauvaise manipulation. Il étudie alors la meilleure solution pour agir rapidement sans causer de dégâts supplémentaires. Au besoin, il est à même de démonter sans risque l’une ou l’autre partie de l’installation.

Un déboucheur professionnel est également la meilleure personne pour déceler le plus rapidement possible la source du problème et conseiller la ou les solutions à mettre en place afin d’éviter la réapparition de celui-ci par la suite.

Demander un devis

Pour éviter toute mauvaise surprise, mieux vaut faire appel à un professionnel reconnu de sa région et lui demander un devis. Au-delà d’un éventuel forfait pour la main-d’œuvre et les frais de déplacement, le prix de l’intervention devra être détaillé et reprendre les matériaux éventuels, par exemple. En outre, un déboucheur professionnel correctement équipé est en mesure d’intervenir seul. Inutile donc de payer la main-d’œuvre de deux personnes alors qu’une seule suffit.

Quand la prévention permet d’éviter bien des tracas

Pas envie de vivre cette expérience désagréable ? L’idéal est de faire vérifier de manière préventive le bon fonctionnement des canalisations de la maison par un professionnel qui au moyen de sa caméra endoscopique analysera les moindres recoins des conduits d’évacuation de l’habitation. Une analyse qui permet entre autres de révéler un éventuel défaut de conception dans l’installation.

