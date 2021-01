Environ 87.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech seront fournies chaque semaine. Dans une première phase qui doit normalement durer trois semaines, elles seront administrées au personnel et aux résidents les plus fragiles des maisons de repos et de soins, sur base volontaire. En Belgique, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a symboliquement débuté la semaine dernière dans trois maisons de repos (et de soins) à Mons, Bruxelles et Puers-Saint-Amand, avant un deuxième essai pilote dans quatre établissements du Brabant flamand (à Rotselaar, Binkom, Wezembeek-Oppem et Louvain).

Quelque 700 personnes ont été vaccinées lors de cette phase-test, ont précisé les experts de la task force pour l'opérationnalisation de la stratégie de vaccination. Cette première phase "s'est bien déroulée", selon le premier bilan.

Ce mardi, la campagne de vaccination à grande échelle débute avec la livraison des doses du vaccin Pfizer/BioNTech. Elles sont rassemblées dans des centres de stockage hospitaliers qui doivent les redistribuer vers les maisons de repos et de soins pour la vaccination. Une procédure très stricte est mise en place pour respecter la chaîne du froid.

Cette phase, qui concerne 150.000 à 200.000 personnes dans les trois régions du pays, doit se terminer normalement fin janvier ou début février dans les maisons de repos, selon le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke.

Aucune date n'a encore été communiquée pour le début de la phase suivante, qui concernera les hôpitaux et les professionnels de la santé, mais la suite de la campagne s'étirera probablement sur toute l'année 2021. Le processus pourra être accéléré en cas d'autorisation d'autres vaccins.

La Commission corona du gouvernement espère qu'environ quatre millions de Belges seront vaccinés d'ici les mois d'été.