Ministres fédéraux, régionaux et des Communautés, représentants des parlements, magistrats, gouverneurs... outre les membres de la famille royale, de nombreuses personnalités du Royaume étaient présentes ce vendredi au Palais royal à l'occasion d'une cérémonie officielle organisée pour les 18 ans de la princesse Elisabeth.

Quelque 80 jeunes qui fêtent, comme celle-ci, leurs 18 ans, avaient également été conviés. Le Roi et la duchesse de Brabant se sont exprimés, ainsi que cinq de ces jeunes. Les festivités ont duré jusqu'à midi environ et ont été ponctuées d'intermèdes musicaux.





Voici les tweets en direct de notre journaliste Antoine Clevers

L'héritière du trône a fait son entrée à 11h00, accompagnée du Roi et de la Reine. La famille royale était bien entendue présente pour célébrer la fille aînée des souverains, née le 25 octobre 2001, avec ses parents, le Roi et la Reine, ses grands-parents, Albert II et Paola, ses frères et sa soeur, la princesse Astrid, le prince Laurent et la princesse Claire et leur fils Amedeo, parrain d'Elisabeth.

De nombreuses personnalités politiques sont arrivées au compte-goute, vendredi matin. Les ministres des gouvernements fédéral, wallon, de la FWB, du gouvernement bruxellois, et flamand figuraient parmi les invités, à l'exception de son ministre-président Jan Jambon (N-VA). "On peut le regretter", a commenté à la RTBF à son arrivée Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "On vit en Belgique, peut importe ce qu'on peut penser. Dans des moments comme ça, je pense qu'on peut se réunir. C'est regrettable." Un point de vue partagé par Willy Borsus, vice-président du gouvernement wallon: "on doit plutôt travailler sur ce qui nous unit dans notre pays", a-t-il plaidé. Le gouvernement de la Communauté germanophone était également représenté, tout comme le parlement wallon, par son président Jean-Claude Marcourt, et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec son président Rudy Demotte. Les présidents du Sénat, Sabine Laruelle et de la Chambre, Patrick Dewael, devaient aussi faire le déplacement.

Des représentants de la Défense, des provinces, de la magistrature et des différents cultes figuraient également sur la liste des convives.

La famille royale a fait son entrée à 11h00 dans la salle du trône. Le roi Philippe et la reine Mathilde accompagnaient la princesse Elisabeth, vêtue d'une robe manteau en crêpe ivoire dessinée par le couturier de la maison Natan Edouard Vermeulen. Elle portait des chaussures en suède beige. La duchesse de Brabant a été longuement applaudie.

Entre les discours du Roi et de la princesse, les invités ont entendu des morceaux de la Musique royale des Guides. La chanteuse Blanche a joué deux morceaux puis a souhaité joyeux anniversaire à Elisabeth en chantant.