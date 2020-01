Michel Didisheim, qui créa et dirigea la Fondation Roi Baudouin, est décédé ce lundi à 89 ans, annonce la Fondation dans un communiqué.

L'octogénaire y avait occupé la fonction de secrétaire-général (1976-1981), d’administrateur délégué (1982-1995) et de président (1994-1999), et siégea au conseil d’administration (1982 à 2004). "C’est le Roi Baudouin en personne qui demanda à Michel Didisheim de mettre sur pied et de diriger la Fondation à sa création en 1976, à l’occasion de ses 25 années de règne", rappelle l'institution.

"Je me suis attaché à jeter les fondements d’une organisation qui devait être viable et qui devait avoir une pertinence sociétale", affirmait Michel Didisheim.

Le comte fut aussi chef de cabinet de plusieurs ministres puis chef de cabinet du prince Albert de Belgique. Il fut également cofondateur de diverses asbl actives dans le domaine de l’aménagement du territoire et de la mise en valeur du patrimoine.

La Fondation a tenu à "rendre hommage et à adresser ses plus sincères remerciements à un homme d’exception qui, durant trente ans, s’investit sans relâche pour la Fondation".