Depuis samedi, toutes les personnes revenant de zones à risque vers la Belgique doivent donc remplir un formulaire électronique par lequel elles s’engagent à respecter les mesures de quarantaine et via lequel elles recevront un code d’activation pour obtenir un test, sous peine d’une amende de 250 €.

Au niveau des contrôles, ce sont les polices fédérales et locales qui interviendront aux frontières et dans les gares et aéroports. Et, bien évidemment, tout le monde ne sera pas contrôlé, faute de moyens.

(...)