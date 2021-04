Quelque 400.000 doses supplémentaires sont attendues cette semaine. Le 18 avril, 3.385.305 vaccins avaient été livrés dans notre pays. Ce sont les sociétés Pfizer/BioNTech qui en ont fourni le plus grand nombre, avec 2.109.705 doses, suivies par AstraZeneca (904.800), Moderna (334.800) et Johnson Johnson (36.000).

Presque toutes les doses ont été distribuées dans les différentes communautés et régions du pays. La Flandre en a reçu au total 1.939.410, la Wallonie 1.052.285 et Bruxelles 351.185. Enfin, la Communauté germanophone en a jusqu'à présent reçues 25.295. Une réserve stratégique de près de 11.000 doses a en outre été constituée. Des vaccins ont également été mis de côté pour l'armée (5.200 doses) et pour un essai clinique (1.170 doses).

Par ailleurs, 2,15 millions de seringues servant à préparer les injections des vaccins ont été livrées. La Belgique a aussi reçu 3,4 millions d'aiguilles sur les 4 millions commandées pour préparer les injections. Concernant le matériel servant à administrer les vaccins, notre pays a réceptionné plus de 24,3 millions de seringues et 21,5 millions d'aiguilles.