La loi du 18 juin 2018 réformant les règles en vigueur au sein des copropriétés exigeait une majorité de 4/5e dès lors qu’il était question de démolir un immeuble et de le reconstruire entièrement si cette opération était décidée pour des raisons de salubrité ou de sécurité ou encore en raison du coût excessif d’une mise en conformité de l’immeuble aux dispositions légales eu égard la valeur de l’immeuble en question. Avant l’adoption de cette loi, une telle décision requérait l’unanimité des voix.

Lutter contre la vétusté du parc immobilier

Jeudi, la Cour constitutionnelle a décidé d’annuler cette disposition que l’Etat défendait car, disait-il, elle visait, en adaptant les majorités, à lutter contre la vétusté croissante des immeubles à appartements et à favoriser l’émergence d’un parc immobilier moderne et durable.

Selon la Cour constitutionnelle, toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens.

Dès lors que la mesure attaquée tendait à stimuler la rénovation du parc immobilier et à augmenter la qualité de vie et la sécurité des habitants, on pouvait considérer qu'elle poursuivait un objectif légitime dicté par l’interprétation générale. En outre, tout copropriétaire pouvait demander au juge de paix d'annuler une décision prise par l’assemblée générale si elle lui causait un préjudice personnel.

Bref, le législateur a tenu compte de l’intérêt du copropriétaire qui s’oppose à la décision de démolition ou de reconstruction, dit la Cour.

Garanties supplémentaires

Mais, ajoute-t-elle, le législateur devait, en raison de l’importance de l’ingérence dans le droit de propriété, prévoir des garanties supplémentaires.

Étant donné que la disposition attaquée peut avoir pour effet de contraindre un copropriétaire à renoncer à son droit de propriété, il devait être prévu que l’association des copropriétaires saisisse, de sa propre initiative, le juge de paix de sa décision et que le juge puisse contrôler la légalité de celle-ci.

In fine, la Cour a décidé d’annuler l’article prévoyant une majorité de 4/5e de voix s’agissant de la destruction et de la reconstruction complète d’un immeuble à appartements. On en revient donc à la règle de l’unanimité.