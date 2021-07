Bien préparer son départ en vacances ne passe plus seulement par des valises correctement remplies. Désormais, la clef de la réussite réside dans une bonne information concernant la situation sanitaire du pays de destination.

Mais il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver. Décryptage.

Le départ

Pour connaître les conditions d’accès lors d’un voyage dans un pays européen, le plus aisé est d’utiliser le site officiel de l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) https://reopen.europa.eu/ .

En inscrivant le pays de départ ainsi que le pays de destination, l’on obtient une description précise des conditions d’accès au territoire demandé.

Notons que les règles d’entrée dans les pays peuvent varier en fonction des moyens de locomotion utilisés pour s’y rendre.

Le plus souvent, il sera demandé un test PCR négatif (de moins de 48 ou de 72 heures) ou bien une preuve de vaccination "complète", en fonction néanmoins de la couleur du pays de départ.

Afin de simplifier les différents règlements, l’Union européenne a mis en place un certificat unique, qui n’est cependant pas encore d’application dans chaque pays de l’Union.

Ce certificat comprend des informations telles que la ou les dates de vaccination, mais également la date de dernière contamination éventuelle. Une vaccination complète est la meilleure assurance de voyager l’esprit léger.

Le retour

La couleur donnée aux pays de l’Union modèle également les conditions de retour en Belgique. Les pays de couleur rouge impliquent un isolement doublé d’un dépistage, seulement pour ceux qui ne possèdent pas de vaccination complète ou de certificat de rétablissement. À ce jour, seules les régions d’Espagne, du Portugal, ainsi que Chypre arborent la couleur rouge. L’attribution des codes couleurs est actualisée tous les 15 jours en fonction de la situation sanitaire du pays. Pour les autres couleurs, il n’y a pas de restrictions au retour.

Afin d’éviter les mauvaises surprises, voyager informé est devenu le nouvel enjeu estival.