Cet expert de 61 ans est tellement incontournable qu’il est aussi membre du centre de connaissances de l’Autorité de protection des données (APD). D’un côté, il dirige des administrations qui gèrent les échanges de données. De l’autre, il contrôle la bonne utilisation des données par la force publique. Pour nombre d’observateurs, il y a là un conflit d’intérêts, encore aggravé par sa troisième casquette, celle de patron de Smals, une société qui fournit des services informatiques à e-health et à la BCSS, deux institutions qu’il dirige.

Dans son dernier numéro, le magazine Wilfried a mené l’enquête sur Frank Robben et dépeint les risques liés à une telle concentration de pouvoirs. État policier, big brother… "Big brother ? Depuis 30 ans, on fait juste l’inverse", a rétorqué l’intéressé sur BX1, arguant que les données de la BCSS et de e-health sont stockées de façon tout à fait décentralisée. Pour un traçage efficace des contacts, admet-il cependant, il faut travailler de façon coordonnée à l’échelle du pays.