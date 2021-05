Depuis le 8 mai, le secteur de l'horeca peut à nouveau accueillir des clients en terrasse après six mois de fermeture. En prévision du long week-end qui s'annonce, les associations étudiantes Ekonomika (Louvain), Lux de Liège (Liège), Unifestival (Liège) Politeia (Gand) et Sofia (Anvers) invitent les étudiants à s'amuser tout en restant raisonnable sur leur consommation de boissons alcoolisées. Dans ce contexte, les cinq associations lancent la campagne DRINKiQ.com en collaboration avec la société de boissons Diageo.

Cette campagne s'articule principalement autour d'un quiz interactif, qui propose un certain nombre de conseils sur la manière de gérer sa consommation d'alcool.

"Sortir dans les bars fait partie de la vie étudiante. Nous sommes très heureux d'enfin pouvoir sortir à nouveau pour boire avec des amis", déclarent les présidents des associations.

"Nous voulons cependant sensibiliser nos membres aux effets néfastes d'une consommation excessive d'alcool et les encourager à faire des choix judicieux. Via DRINKiQ.com, nous voulons leur donner des conseils importants de manière courte et interactive", ont-ils ajouté.