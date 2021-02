Le gouvernement wallon a délivré fin d'année des nouvelles licences d'exportation d'armes octroyées à la FN Herstal au bénéfice de l'Arabie saoudite, révélait mercredi Le Soir. Différentes décisions du Conseil d'Etat ont suspendu puis annulé la délivrance de telles licences à plusieurs reprises au cours des dernières années, dont encore en août dernier. La Ligue des Droits Humains (LDH), la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (CNAPD) et Vredesactie, avec le soutien de la branche francophone belge d'Amnesty International, annoncent dès lors retourner devant le Conseil d'Etat pour les faire à nouveau suspendre. "Le gouvernement wallon, dans l'opacité toujours plus grande et en contradiction flagrante avec l'accord de gouvernement, persiste à vouloir commercer avec cette branche de l'armée saoudienne, envers et contre tous les avertissements et, surtout, en violation de plusieurs décisions de la plus haute juridiction administrative", dénoncent les associations dans un communiqué.

Du côté du cabinet Di Rupo, contacté par le quotidien, on précise que "les seuls refus systématiques d'exportations concernent l'armée de l'air saoudienne" .

Une enquête de VredesActie publiée mercredi dans Le Soir apportait encore de nouvelles preuves de la présence d'armes de la FN Herstal dans le conflit au Yémen, via la garde nationale saoudienne.

Une information qui ne surprend pas ces associations qui "le répètent depuis des années". "Mais il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut voir", estiment-elles. "Et le gouvernement wallon n'a pas seulement choisi de détourner la tête et de fermer les yeux: il a livré ces armes en parfaite connaissance de cause, comme en témoignent les différentes procédures lancées par nos associations auprès du Conseil d'Etat depuis la fin de l'année 2018."

Les associations retournent désormais devant le Conseil d'Etat pour demander la suspension et l'annulation de ces nouvelles licences et étudient en outre les possibilités juridiques de demander réparation à la Région wallonne "en raison de sa faute manifeste".