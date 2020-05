"Il y a beaucoup d'athlètes des Jeux mondiaux militaires qui ont été très malades." Le 25 mars dernier, lors d'un entretien au JT de la chaîne locale Télévision Loire 7, Élodie Clouvel n'a pris aucun détour. La pentathlète, qui faisait partie de la délégation française invitée à participer aux Jeux de Wuhan, en octobre 2019, avait alors expliqué qu'elle avait probablement contracté le Covid-19, tout comme de nombreux membres de la délégation, s'appuyant notamment sur les propos d'un médecin militaire rencontré courant 2020.

Les 7e Jeux mondiaux militaires commençaient le 18 octobre, dans la ville de Wuhan, en Chine (une ville située dans la province de Hubei). Dix mille sportifs venant de 110 pays étaient attendus pour ce rendez-vous qui porte sur 25 disciplines et qui a pris fin le 27 octobre. Le lundi 14 octobre dernier; 52 athlètes militaires s’envolaient pour Wuhan (Chine) afin d’y représenter la Belgique lors de la 7e édition des "World Military Games" (WMG). La Belgique s'était alignée dans 9 sports (liste des athlètes par sport en annexe) et espère y réaliser des résultats marquants.

Depuis, plusieurs sportifs ayant participé aux Jeux mondiaux militaires en octobre 2019 à Wuhan, en Chine, rapportent avoir souffert de symptômes similaires à ceux du Covid-19. Des révélations qui pourraient donc alimenter les recherches sur l'origine du virus. La championne du monde française de pentathlon moderne Elodie Clouvel a affirmé lors d’un entretien fin mars à la chaîne locale Télévision Loire 7, qu’elle pensait avoir été contaminée avec son compagnon Valentin Belaud, pentathlète lui aussi, lors de ces Jeux auxquels ils participaient au sein de la délégation française.

Selon les deux versions en ligne de cette interview, dont une où la partie en question a été coupée. "Je pense qu’avec Valentin on a déjà eu le coronavirus, enfin le Covid-19 parce qu’on était à Wuhan pour les Jeux mondiaux militaires fin octobre. Et en fait, il s’avère qu’après les Jeux mondiaux militaires on est tous tombés malades avec les mêmes symptômes. Valentin a loupé trois jours d’entraînement. Moi j’ai été malade aussi. J’avais une grosse conjonctivite (…) c’était trop bizarre… j’avais eu des trucs que j’ai pas eus avant". "On ne s’est pas plus inquiété que ça parce qu’on n’en parlait pas encore mais c’est vrai qu’on rentrait de Wuhan et c’est à ce moment là que le virus s’est développé et on a commencé à en parler. Il y a beaucoup d'athlètes des Jeux mondiaux militaires qui ont été très malades. On a eu un contact avec le médecin militaire récemment qui nous a dit : je pense que vous l'avez eu parce qu'il y a beaucoup de gens de cette délégation qui ont été malades."", ajoute-t-elle.

"Des maux de gorge et de la toux début décembre"

De son côté, l'armée française affirme n'avoir reçu aucun signalement de maladie pouvant "à posteriori" s'apparenter au Covid-19 de la part d'athlètes militaires français à leur retour des Jeux militaires mondiaux d'été, organisés en octobre à Wuhan, réagissant au témoignage de l'athlète française estimant avoir été contaminée durant ces Jeux. "Il n'y a pas eu, au sein de la délégation française des Jeux militaires mondiaux, de cas déclarés auprès du Service de santé des armées de grippes ou d'hospitalisation pendant et au retour des JMME, pouvant s'apparenter, à postériori, à des cas de Covid-19", a réagi le ministère des Armées, qui ne précise pas si la jeune femme a été ou non en contact avec des médecins militaires pour être testée ou comparer ses symptômes de l'époque avec ceux du nouveau coronavirus

Alors quid des athlètes partis en Chine pour l'occasion ? "Nous n’avons pas, officiellement, d’athlètes (52) ou d’encadrants (28) ayant manifesté un problème de santé au retour de Chine. Certains ont eu, fin novembre – début décembre, des maux de gorge, de la toux ou encore des extinctions de voix, mais cela n’a pas nécessité de mesures particulières et n’a jamais été mis en lien avec notre participation aux Jeux mondiaux militaires", indique le service de presse de la Défense.

Quant à l’appréciation de l’hypothèse d’une contamination précoce des délégations présentes en Chine, la Défense se montre claire: aucun élément concret ne permet de confirmer cette hypothèse. Un militaire raconte anonymement les symptômes ressentis à cette période, qui ressemblent étrangement à ceux du Covid 19. "J'avais l'impression d'avoir une forte grippe, quelque je n'avais jamais ressenti. J'avais du mal à marcher. Mon médecin de l'époque m'a dit que j'avais fini par avoir une broncho-pneumonie".

