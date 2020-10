Toutes les provinces sont touchées, mais avec un timing différent. Les hausses les plus importantes sont désormais observées en Flandre et non plus en Wallonie.

Devenue ce mardi le pays européen affichant le plus haut taux de contamination, la Belgique n'arrive pas à reprendre le contrôle sur une seconde vague de coronavirus, que certains estiment être bien pire que la première. Les tendances à la hausse se maintiennent sur tout le territoire malgré la mise en place de nouvelles restrictions. Avant un comité de concertation prévu ce vendredi, les experts du centre de crise et du SPF santé publique font le point sur la situation épidémiologique qui ne cesse de se détériorer.Revenant sur les annonces du gouvernement flamand ce mardi, Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral a rappelé qu'il fallait attendre 10 jours avant de ressentir un effet de nouvelles mesures. "Il ne faut pas baisser les bras, a expliqué le virologue de Sciensano. Actuellement tous les voyants sont au rouge.(...) Cette période est une des plus compliquées de cette pandémie. Le virus se sent désormais comme un poisson dans l'eau."