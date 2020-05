Des dessins pour illuminer la journée des personnes isolées © P'tit héros Société M.R.

Si tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité face au coronavirus, il en est de même face au confinement. Certaines catégories de la population se retrouvent ainsi plus isolées que d'autres dans cette épreuve qui a débuté dans le courant du mois de mars. C'est pour quelque peu pallier à cet isolement qu'a été lancée début avril l'initiative "Les p'tits héros". Cette dernière vise à apporter une touche de couleurs dans les journées des maisons de repos, prisons, centres fermés, etc.



L'idée est simple: un appel a été lancé aux enfants pour réaliser des dessins et écrire un petit mot personnalisé à une personne isolée. Les créations doivent répondre à quelques critères: être apolitiques, bienveillantes, sans jugements et personnalisées.



Depuis son lancement, plus de 1.000 "p'tits héros" ont participé à cette initiative. Mais il reste encore de nombreuses personnes isolées dont le nom a été récolté par une quinzaine de bénévoles. Si vous souhaitez participer il suffit d’envoyer un e-mail à l’adresse "drawandsave@gmail.com" pour confirmer votre participation ou celle de vos enfants. En retour, vous recevrez une adresse, le nom et les informations de la personne que vous parrainerez. Vous pouvez ensuite envoyer une photo de votre oeuvre et la poster dans la boîte postale de votre choix. Vous recevrez un certificat "Les p'tits héros" par e-mail pour vous remercier. Vous pouvez bien entendu renouveler l'exercice autant que vous le souhaitez.