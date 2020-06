Selon l'agence Belga, il y a actuellement des échauffourées dans le quartier de Matonge, à Bruxelles.

Alors que la manifestation s'est déroulée sans soucis, certains individus ont rejoint le quartier Matonge, situé tout près de la place Poelaert, pour caillasser des véhicules de police.

La police est intervenue et a chargé ces individus. Toujours selon l'agence Belga, des émeutiers ont déclenché un incendie. La Chaussée d'Ixelles a été entièrement bouclée à hauteur de la Porte de Namur, pour que la police repousse les fauteurs de troubles plus loin dans le quartier.



L'arroseuse a été utilisée par la police pour tenter de disperser les individus. Malgré cela, les émeutiers continuent de jeter des pavés en direction de certains magasins huppés de la Toison d'Or.

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, "a donné l'ordre de procéder à des arrestations et de mettre fin immédiatement aux troubles à l'ordre public" après les incidents qui ont éclaté à Matonge au terme de la manifestation contre les violences policières envers les gens de couleur et plus généralement contre le racisme.