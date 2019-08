4

La chapelle de Malonne transformée en brasserie: "Buvez-en, ceci est ma bière"

Alex et Jean ne souhaitent pas provoquer inutilement, sans chercher à être respectueux à tout prix. " On n’est pas Belges pour rien, on aime bien l’autodérision !" Avec un sourire, Alex pointe du doigt une des affiches promotionnelles de la Philomène placardée au mur : " Buvez-en, ceci est ma bière". Le clin d’œil, ici, fait rire. Preuve du succès auprès des habitants.