Devant le bâtiment de l'ambassade, ils ont composé avec des fleurs le message '#SaveAhmadreza'. "Nous appelons, avec cette action, les autorités iraniennes à immédiatement cesser leur projet d'exécution d'Ahmadreza Djalali, à réviser sa condamnation et sa peine et à lui donner immédiatement accès à sa famille et à ses avocats", a expliqué Laura Berthoud, l'une des étudiantes ayant participé à l'action.

Une nouvelle action de soutien de l'université est prévue lundi en soirée, la bâtiment "Braem" sur le campus de la VUB à Etterbeek sera éclairé en hommage au professeur invité. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'opération internationale "Cities for Life - Villes contre la peine de mort". A cette occasion, plusieurs lieux dans le monde seront illuminés symboliquement contre la peine capitale. En Belgique, plusieurs villes y participeront, de même que le parlement européen.

© Photo : VUB STUDENTEN