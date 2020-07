Le nombre moyen de nouvelles contaminations passe, en 24 heures, de 100 à 114,7 cas par jour. Quand on regarde de plus près la ventilation géographique de cette augmentation, on constate que c’est la province d’Anvers qui centralise plus de la moitié de l’augmentation. Et quand on se penche sur le nombre d’admissions dans les hôpitaux, on remarque que la diminution continue de s’accentuer. Alors, ces nouveaux patients infectés vont-ils débarquer sous peu aux soins intensifs ? "Non, pas forcément, il ne faut pas tomber dans le catastrophisme. Ce qui arrive était attendu", réagit Jean-Luc Gala, professeur à l’UCLouvain.