Des femmes en grève, et plutôt deux fois qu'une: "Il y aura beaucoup d'actions"

La deuxième édition belge de la grève des femmes a lieu ces 8 et 9 mars. On attend plus de participantes que l’an passé.



Pour la deuxième année consécutive, la Belgique va connaître une grève des femmes. Et cette fois, elle n’aura pas seulement lieu ce dimanche 8 mars, journée internationale des droits des femmes, mais également le lundi 9 mars. On pourrait s’étonner qu’une grève soit ainsi organisée un dimanche. Mais c’est vite oublier que le dimanche n’est pas un jour de repos pour tout le monde. Dans les soins de santé, dans les commerces ou l’Horeca, on travaille le dimanche. Et dans ces secteurs, les travailleurs sont bien souvent des travailleuses.