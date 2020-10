Si l'on parlait de reconfinement en début de semaine, il semblerait que les autorités aient opté pour une autre option. L'objectif est d'attendre de pouvoir évaluer l'impact des premières mesures prises vendredi dernier (fermeture de l'horeca, couvre-feu...) avant de passer à la solution la plus stricte.Réuni ce jeudi à 20 heures, le comité de concertation s'est mis d'accord sur de nouvelles mesures à adopter pour renforcer la lutte contre le coronavirus.Alexander De Croo a pris la parole à 9 heures ce vendredi pour détailler les règles sanitaires qui entreront prochainement en vigueur en Belgique.Le Premier ministre a rappelé que la situation épidémiologique était inquiétante. Toutes les provinces se trouvent en phase 4 d'alerte, sauf le Limbourg qui ne devrait toutefois pas tarder à y arriver également. "Nous l'avions la semaine passée que les chiffres allaient continuer à augmenter", a expliqué M. De Croo. "C'est pourquoi la semaine passée nous avions pris toute une série de restrictions avec pour seul objectif de réduire les contacts qui n'étaient pas nécessaires.Nous appuyons sur le bouton pause pour que les généralistes et les hôpitaux puissent continuer à faire leur travail, que nos enfants puissent continuer à aller à l'école et que les entreprises puissent continuer à tourner." Il y aura des règles plus strictes pour les événements sportifs, culturels, les parcs d'attraction et les écoles supérieures. Ce sont des mesures qui seront valables durant un mois (jusqu'au 19 novembre) et elles prennent effet aujourd'hui.Voici ce que nous savions déjà ce matin:

- Le baromètre n’est pas finalisé

- Les écoles restent ouvertes

- Les parcs d'attractions vont devoir fermer leurs portes, les zoos peuvent rester ouverts



- La fréquence des transports en commun va augmenter afin qu'il y ait moins de personnes regroupés dans les bus, trams et métros

- Pas de nouvelles mesures dans l’Horeca ni le commerce

- Pas de changement au niveau du couvre-feu (les gouverneurs de province ont toutefois la possibilité de prendre des mesures supplémentaires)

- Sport professionnel : huis clos pour les matchs de foot mais maintien des compétitions

- Sport amateur : toutes les compétitions pour les plus de 12 ans annulées jusqu'au 17 novembre

- Culture : décisions en cours d’affinage