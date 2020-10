La Wallonie va-t-elle durcir les mesures ? Réponse à 18h30 lors d'une conférence de presse Société Rédaction Une conférence de presse aura lieu à 18h30 pour détailler les éventuelles mesures supplémentaires qui entreront en vigueur en Wallonie.

© Belga

Le Comité de concertation a annoncé ce vendredi 23 octobre une série de mesures entrées en vigueur dans la journée. Loin du reconfinement évoqué dans la semaine, ces nouvelles règles ne concernent que les secteurs sportif, culturel et l'enseignement supérieur. Il y aurait, en effet, eu une levée de boucliers ce jeudi soir lors de la réunion entre le fédéral et les entités fédérées à l'idée d'adopter des mesures plus strictes. La Flandre aurait refusé d'aller plus loin tandis que les francophones le souhaitaient.



Les représentants du gouvernement wallon et du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont donc décidé qu'ils mettraient en oeuvre des mesures supplémentaires au sud du pays. Il est notamment question d'un couvre-feu élargi, mais aucun secteur ne devrait être davantage impacté.



Les Gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles tiendront un point presse ce soir à 18h30.